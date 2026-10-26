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Ausblick: SNDL stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
SNDL Inc Registered Shs
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SNDL präsentiert am 27.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,020 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 233,8 Millionen CAD, was einem Umsatz von 177,3 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,085 CAD aus. Im Vorjahr waren -0,040 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 909,3 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 677,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

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