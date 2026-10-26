Ausblick: SoFi Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
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SoFi Technologies wird am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
23 Analysten schätzen im Schnitt, dass SoFi Technologies im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,166 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,110 USD je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend erwarten 16 Analysten eine Verringerung von 1,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,25 Milliarden USD gegenüber 1,27 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Der Ausblick von 26 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,592 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,390 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 18 Analysten auf durchschnittlich 4,87 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,77 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
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