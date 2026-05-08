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Ausblick: SoftBank vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

10.05.26 07:01 Uhr

SoftBank wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 10,45 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei SoftBank noch ein Gewinn pro Aktie von 1,83 JPY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 5,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1.830,20 Milliarden JPY gegenüber 1.732,89 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 11,94 JPY im Vergleich zu 10,99 JPY im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 6.994,22 Milliarden JPY, gegenüber 6.544,35 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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