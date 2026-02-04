DAX24.137 +0,8%Est505.861 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9500 -3,8%Nas26.402 +1,2%Bitcoin68.170 +0,7%Euro1,1711 ±-0,0%Öl106,0 +0,3%Gold4.692 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Plug Power A1JA81 Intel 855681 RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen uneinheitlich -- Cisco mit Gewinnsprung und Rekordumsatz - Jahresprognosen angehoben -- BMW-Hauptversammlung besiegelt das Aus für Vorzugspapiere -- Xpeng und VW im Fokus
Top News
Wie man Öl in volatilen Märkten handelt: Worauf man achten sollte und wie man sich vorbereitet Wie man Öl in volatilen Märkten handelt: Worauf man achten sollte und wie man sich vorbereitet
Handelskonflikt im Fokus: Trump und Xi führen Gespräche in Peking Handelskonflikt im Fokus: Trump und Xi führen Gespräche in Peking
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Solar Industries India präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

14.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Solar Industries India Ltd
15.750,00 INR 110,00 INR 0,70%
Charts|News|Analysen

Solar Industries India wird am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 60,16 INR gegenüber 35,61 INR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 34,93 Prozent auf 29,23 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,67 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 188,57 INR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 133,65 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 98,02 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 74,17 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Solar Industries India Ltd

DatumMeistgelesen