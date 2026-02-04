Ausblick: Solar Industries India präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Solar Industries India wird am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 60,16 INR gegenüber 35,61 INR im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 34,93 Prozent auf 29,23 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,67 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 188,57 INR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 133,65 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 98,02 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 74,17 Milliarden INR waren.
Redaktion finanzen.net
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