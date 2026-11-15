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Ausblick: Soluna verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Soluna Holdings Inc Registered Shs
0.50 USD -0.04 USD -6.84 %
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Soluna lädt am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,070 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,140 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 114,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 18,0 Millionen USD gegenüber 8,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,435 USD je Aktie, gegenüber -2,380 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 61,4 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 29,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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