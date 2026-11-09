Ausblick: Sonos zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Erwartungen

09.11.26 07:01 Uhr

Das sind die Schätzungen der Experten für die anstehende Sonos-Bilanz.

Sonos stellt am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,180 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,310 USD je Aktie erzielt worden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 18,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 287,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 340,3 Millionen USD aus.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,640 USD im Vergleich zu -0,510 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 1,54 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 1,44 Milliarden USD.

Redaktion Finanzen.net