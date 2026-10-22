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Ausblick: Sotkamo Silver AB informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

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Aktien
Sotkamo Silver AB
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Sotkamo Silver AB präsentiert in der am 23.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,214 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 2040,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,010 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Sotkamo Silver AB mit einem Umsatz von insgesamt 209,4 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 90,19 Prozent gesteigert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 0,666 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,160 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 808,3 Millionen SEK aus im Gegensatz zu 393,4 Millionen SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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