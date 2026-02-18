Ausblick: South Bow legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

South Bow lässt sich am 05.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird South Bow die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

14 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,402 USD gegenüber 0,360 CAD im Vorjahresquartal.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 504,6 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 682,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,75 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 2,08 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,95 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 2,90 Milliarden CAD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.net