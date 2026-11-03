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Ausblick: South Bow stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
South Bow Corp Registered Shs
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South Bow präsentiert in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,414 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte South Bow ein EPS von 0,450 CAD je Aktie vermeldet.

Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 476,0 Millionen USD betragen, verglichen mit 367,0 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 17 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,82 USD, gegenüber 2,91 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 1,99 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,21 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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