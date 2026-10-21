DAX 25.304 -0,1%ESt50 6.122 -0,4%MSCI World 4.922 +0,2%Top 10 Crypto 10,84 +0,8%Nas 26.425 -0,0%Bitcoin 73.782 -0,1%Euro 1,1223 -0,1%Öl 110,2 +1,3%Gold 4.128 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: Southern National Bancorp of Virginia präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Southern National Bancorp of Virginia Inc Registered Shs
13.10 EUR 0.40 EUR 3.15 %
Charts | News | Analysen

Southern National Bancorp of Virginia wird am 22.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,425 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,280 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 20,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 50,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 63,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,38 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,49 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 198,4 Millionen USD aus im Gegensatz zu 312,8 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Southern National Bancorp of Virginia Aktie News

Werbung

Southern National Bancorp of Virginia Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Southern National Bancorp of Virginia nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.