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Ausblick: Sparebanken More Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

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Sparebanken More Registered Shs
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Sparebanken More Registered stellt am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,28 NOK aus. Im letzten Jahr hatte Sparebanken More Registered einen Gewinn von 2,40 NOK je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 63,87 Prozent auf 599,0 Millionen NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,66 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 9,06 NOK je Aktie, gegenüber 9,57 NOK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,36 Milliarden NOK. Im Vorjahr waren 6,46 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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