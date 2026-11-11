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Ausblick: Spectrum Brands stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

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Aktien
Spectrum Brands Holdings Inc Registered Shs
79.00 EUR 0.50 EUR 0.64 %
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Spectrum Brands präsentiert am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,899 USD gegenüber 2,29 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 718,0 Millionen USD – ein Minus von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Spectrum Brands 733,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.

6 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,35 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 3,86 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 2,86 Milliarden USD, gegenüber 2,81 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
09.05.19 Spectrum Brands Buy Monness, Crespi, Hardt & Co.
20.11.18 Spectrum Brands Buy Monness, Crespi, Hardt & Co.
19.11.18 Spectrum Brands Perform Oppenheimer & Co. Inc.

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