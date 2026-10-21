Ausblick: Spotify legt Quartalsergebnis vor
Spotify zieht Bilanz – das erwarten Analysten.
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Spotify wird am 22.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
30 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,80 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Spotify einen Gewinn von 5,10 USD je Aktie eingefahren.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 30 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 4,98 Milliarden EUR für Spotify, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 4,99 Milliarden USD erzielt wurde.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 38 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 12,16 EUR je Aktie, gegenüber 12,15 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 39 Analysten durchschnittlich bei 19,53 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 19,40 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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