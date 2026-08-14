Ausblick: Spring Airlines stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

28.08.26 07:01 Uhr

Spring Airlines stellt am 29.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,535 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Spring Airlines einen Gewinn von 0,510 CNY je Aktie eingefahren.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 22,54 Prozent auf 6,11 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,99 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,99 CNY im Vergleich zu 2,38 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 24,98 Milliarden CNY, gegenüber 21,42 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net