Ausblick: Sprinklr A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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Sprinklr A lädt am 03.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.04.2026 endete.
Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,095 USD je Aktie gegenüber -0,010 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 215,9 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 5,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 205,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,481 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,090 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 870,1 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 857,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
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