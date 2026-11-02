Ausblick: Square legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

02.11.26 07:01 Uhr

Square lässt sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Square die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 35 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,46 AUD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Square 1,14 AUD je Aktie eingenommen.

29 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,28 Prozent auf 9,37 Milliarden AUD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,35 Milliarden AUD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 42 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,79 AUD, gegenüber 3,26 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 34 Analysten durchschnittlich auf 37,11 Milliarden AUD geschätzt, nachdem im Vorjahr 37,52 Milliarden AUD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net