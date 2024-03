Ausblick stabil

Standard & Poor's (S&P) gesteht E.ON eine höhere Bonitätseinstufung zu.

Wie die Agentur mitteilte, hat sie das langfristige Emittentenausfall-Rating auf BBB+ von BBB angehoben. Der Ausblick ist stabil.

S&P verweist auf die Ankündigung von E.ON, sein reguliertes Geschäft auszuweiten, was das Geschäftsmodell als einer der größten Versorger in Europa stärken dürfte. Die Ergebnisse für die Regulierungsperiode bis 2028 seien insbesondere in Deutschland positiv zu sehen. S&P geht davon aus, dass E.ON bis zum nächsten Regulierungszeitraum über Bilanzkapazitäten verfügen wird. Die finanzpolitische Historie und das solide Risikomanagement stützen nach Ansicht der Analysten ein höheres Rating.

Im XETRA-Handel geht es für die E.ON-Aktie am Donnerstag zeitweise um 3,64 Prozent nach oben auf 12,97 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)