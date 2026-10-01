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Ausblick stabil

LANXESS-Aktie trotzdem fester: Scope stuft ab

LANXESS-Aktie trotzdem fester: Scope stuft ab

Scope bescheinigt LANXESS eine schwächere Bonität.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
12.41 EUR -0.35 EUR -2.74 %
Charts | News | Analysen

Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie das Emittenten-Rating auf BBB- von BBB gesenkt und den Ausblick auf stabil von negativ erhöht. LANXESS habe es mit wachsenden strukturellen Herausforderungen zu tun, angesichts der Überkapazitäten im Sektor und des höheren Wettbewerbs durch asiatische Konkurrenten. Die Nachfrageschwäche sei mittlerweile auch strukturell, nicht nur zyklisch.

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Im Tradegate-Handel gewinnt die LANXESS-Aktie nachbörslich 0,64 Prozent auf 12,63 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: LANXESS, LANXESS

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LANXESS Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LANXESS nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.09.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
28.09.26 LANXESS Underweight Barclays Capital
25.09.26 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
15.09.26 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.09.26 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.

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