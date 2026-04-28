Porsche-Aktie sinkt: Erneuter Gewinnrückgang in Q1 belastet die Bilanz
Angesichts von rückläufigen Autoverkäufen hat der Sportwagenhersteller Porsche im ersten Quartal weniger umgesetzt und verdient als im Vorjahresquartal.
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Die operative Umsatzrendite sackte in den drei Monaten Januar bis März zwar ab, liegt aber über den Schätzungen von Analysten.
Der Umsatz sank laut Mitteilung um 5,2 Prozent auf 8,4 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis rutschte mit 22 Prozent deutlich stärker auf 595 Millionen Euro ab. Damit erreichte die Porsche AG eine operative Marge von 7,1 Prozent nach 8,6 Prozent im Vorjahr. Analysten hatten dem Unternehmen eine Umsatzrendite von 6,6 Prozent zugetraut.
Für das Gesamtjahr rechnet Porsche weiter mit einem Umsatz in der Bandbreite von rund 35 Milliarden bis 36 Milliarden Euro. Die operative Umsatzrendite soll zwischen 5,5 und 7,5 Prozent liegen.
Im nachbörslichen Tradegate-Handel verliert die Porsche-Aktie zeitweise 1,52 Prozent auf 40,28 Euro.
DJG/kla/cbr
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