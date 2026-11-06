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Ausblick

Stabilus-Aktie unter Druck: Geschäfte in den USA und China schwächeln

Stabilus-Aktie unter Druck: Geschäfte in den USA und China schwächeln

Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus wird wegen gesenkter Erwartungen an das Geschäft in China und Nordamerika vorsichtiger für die Zukunft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Stabilus SE
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2030 dürfte der Umsatz bei 1,5 Milliarden Euro liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Bisher hatte Stabilus hier 500 Millionen Euro mehr angepeilt. Die bereinigte Ebit-Marge soll noch bei 12 bis 15 statt bisher 15 Prozent liegen. Die in Teilen schwächer als erwartet ausgefallene Nachfrage in der Region Americas führte im abgelaufenen Geschäftsjahr zudem zu einer Abschreibung von 67 Millionen Euro.

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Im vierten Quartal sank der Umsatz zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 4,4 Prozent auf 302,1 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank von 34,0 auf 28,9 Millionen Euro. Beide Kenngrößen liegen dem Unternehmen zufolge über den Markterwartungen.

An die Aktionäre sollen vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats und der Hauptversammlung 0,22 Euro je Anteilschein ausgeschüttet werden. Im Geschäftsjahr 2025 waren es noch 0,35 Euro gewesen. Der Dividendenvorschlag reflektiere die Ergebnisentwicklung des Geschäftsjahres 2026 sowie das Ziel der Entschuldung von Stabilus mit einem angestrebten Nettoverschuldungsgrad von unter dem Faktor 2,0, hieß es zur Begründung.

Bei Anlegern kamen die Neuigkeiten nicht gut an. Die im Nebenwerteindex SDAX notierte Aktie sackt via XETRA zuletzt um 6,67 Prozent ab auf 15,10 Euro.

/he/la

KOBLENZ (dpa-AFX)

Bildquellen: Stabilus

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Datum Rating Analyst
04.08.26 Stabilus SE Buy Warburg Research
04.08.26 Stabilus SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.26 Stabilus SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 Stabilus SE Outperform Bernstein Research
30.07.26 Stabilus SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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