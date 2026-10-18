Ausblick: Steel Dynamics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
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Steel Dynamics stellt am 19.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
11 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 5,47 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,74 USD je Aktie erzielt worden.
9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 33,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,83 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,43 Milliarden USD aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 17,74 USD, gegenüber 7,99 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 24,03 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 18,18 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.net
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