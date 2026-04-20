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Ausblick: Steel Newco zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

21.04.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Steel Newco Inc Registered Shs
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Steel Newco stellt am 22.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 18 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,32 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,77 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten ein Plus von 60,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,20 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 745,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 19 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,29 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,07 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 5,02 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,18 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

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