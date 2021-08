Ausblick: Stellantis verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Aktien in diesem Artikel Stellantis 16,09 EUR

Stellantis lässt sich am 03.08.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Stellantis die Bilanz zum am 30.06.2021 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,544 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,539 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Stellantis nach den Prognosen von 3 Analysten 36,16 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 208,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,71 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,47 EUR, gegenüber 1,13 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 154,27 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 86,68 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net