Ausblick: Stem stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

04.11.26 07:01 Uhr

Stem wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -1,521 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Stem noch ein Verlust pro Aktie von -2,840 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Stem in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,41 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 39,2 Millionen USD im Vergleich zu 38,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -6,544 USD, gegenüber -9,180 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 147,4 Millionen USD im Vergleich zu 156,3 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net