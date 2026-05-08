Ausblick: STERIS gewährt Anlegern Blick in die Bücher

STERIS wird am 11.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,85 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei STERIS noch ein Gewinn pro Aktie von 1,48 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 7,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,59 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,48 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,20 USD aus, während im Fiskalvorjahr 6,20 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 5,94 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 5,46 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.net