Ausblick: Stingray Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Stingray Group wird am 09.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten schätzen, dass Stingray Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,336 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,110 CAD je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 46,30 Prozent auf 140,5 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 96,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

6 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,36 CAD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,530 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 474,1 Millionen CAD, gegenüber 386,9 Millionen CAD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net