StoneX Group wird am 18.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,880 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,700 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 95,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,37 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 32,73 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,37 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,62 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,84 Milliarden USD, gegenüber 132,39 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion Finanzen.net