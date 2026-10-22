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Ausblick: Storskogen Group Registered B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Storskogen Group AB Registered Shs -B-
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Storskogen Group Registered B wird am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten schätzen, dass Storskogen Group Registered B für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,195 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,190 SEK je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,68 Prozent auf 8,36 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,98 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,978 SEK, gegenüber 0,630 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 34,28 Milliarden SEK im Vergleich zu 33,10 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

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