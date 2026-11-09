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Ausblick: StubHub A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
StubHub Holdings Incorporation Registered Shs -A-
6.14 USD -0.14 USD -2.23 %
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StubHub A wird am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,086 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte StubHub A -3,870 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten einen Zuwachs von 8,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 507,2 Millionen USD gegenüber 468,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,299 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -5,760 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,02 Milliarden USD, gegenüber 1,75 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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