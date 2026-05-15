Ausblick: Subros informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Subros wird am 18.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 6,30 INR. Im Vorjahresquartal waren 7,08 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Subros nach der Prognose von 1 Analyst 10,53 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 15,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,08 Milliarden INR umgesetzt worden.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 24,73 INR je Aktie, gegenüber 23,07 INR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 37,19 Milliarden INR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 33,68 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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