DAX23.951 -2,1%Est505.828 -1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9700 -0,6%Nas26.225 -1,5%Bitcoin67.213 ±0,0%Euro1,1625 ±0,0%Öl109,3 +3,4%Gold4.538 -2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Lufthansa 823212 Apple 865985 Allianz 840400 NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Unter 24.000 Punkten: DAX geht tiefrot ins Wochenende -- Wall Street letztlich schwach -- Trump handelte Aktien von NVIDIA & Co. vor China-Reise -- Microsoft, Figma, NEL, Infineon, freenet im Fokus
Top News
Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 20 im Überblick Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 20 im Überblick
Wertpapierleihe: Der unsichtbare Rendite-Turbo im Portfolio von ETF-Investoren Wertpapierleihe: Der unsichtbare Rendite-Turbo im Portfolio von ETF-Investoren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Subros informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

17.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Subros Ltd
747,40 INR -4,00 INR -0,53%
Charts|News|Analysen

Subros wird am 18.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 6,30 INR. Im Vorjahresquartal waren 7,08 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Subros nach der Prognose von 1 Analyst 10,53 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 15,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,08 Milliarden INR umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 24,73 INR je Aktie, gegenüber 23,07 INR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 37,19 Milliarden INR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 33,68 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Subros Ltd

DatumMeistgelesen