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Ausblick: Suburban Propane Partners L P Partnership Units informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
Suburban Propane Partners L P Partnership Units
17.71 USD 0.44 USD 2.55 %
Charts | News | Analysen

Suburban Propane Partners L P Partnership Units wird am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,580 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,530 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 217,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 2,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 211,4 Millionen USD in den Büchern standen.

2 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,99 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,62 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr von 1,40 Milliarden USD, gegenüber 1,43 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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Suburban Propane Partners L P Partnership Units Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Suburban Propane Partners L P Partnership Units nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
03.01.18 Suburban Propane Partners L P Partnership Units Buy UBS AG
15.02.17 Suburban Propane Partners L P Partnership Units Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.10.16 Suburban Propane Partners L P Partnership Units Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
10.06.16 Suburban Propane Partners L P Partnership Units Neutral UBS AG
30.12.15 Suburban Propane Partners L P Partnership Units Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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