Ausblick: Summit Midstream präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Summit Midstream wird am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,115 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Summit Midstream noch -0,130 USD je Aktie verloren.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 168,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 14,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 146,9 Millionen USD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,035 USD, während im vorherigen Jahr noch -1,610 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 646,1 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 562,1 Millionen USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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