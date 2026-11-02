Ausblick: Super Group (SGHC) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

02.11.26 07:01 Uhr

Super Group (SGHC) wird am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,189 USD je Aktie gegenüber 0,190 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Super Group (SGHC) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 623,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 557,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,819 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,430 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,61 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,23 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net