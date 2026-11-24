Super Hi Internationall wird am 25.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,170 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Super Hi Internationall noch ein Gewinn pro Aktie von 0,100 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 8,51 Prozent auf 231,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Super Hi Internationall noch 213,1 Millionen USD umgesetzt.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,580 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,600 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 937,1 Millionen USD, gegenüber 841,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net