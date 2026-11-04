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Ausblick: Surf Air Mobility legt Quartalsergebnis vor

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Aktien
Surf Air Mobility Inc Registered Shs
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Surf Air Mobility wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,146 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,640 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 22,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 29,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Surf Air Mobility für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 35,6 Millionen USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,792 USD, wohingegen im Vorjahr noch -3,150 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 129,7 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 106,6 Millionen USD waren.

Redaktion Finanzen.net

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