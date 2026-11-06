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Ausblick: Surya Roshni verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Surya Roshni Ltd Registered Shs
220.90 15.10 7.34 %
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Surya Roshni gibt am 07.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst schätzt, dass Surya Roshni im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,40 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,41 INR je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Surya Roshni in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,24 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 24,22 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 18,45 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 19,70 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 13,13 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 87,42 Milliarden INR, gegenüber 75,40 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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