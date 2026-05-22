Ausblick: Suzlon Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Suzlon Energy präsentiert in der am 25.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,483 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Suzlon Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 0,870 INR in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 51,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 57,23 Milliarden INR gegenüber 37,90 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,76 INR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,52 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 170,59 Milliarden INR aus, im Gegensatz zu 108,90 Milliarden INR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.net