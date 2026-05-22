DAX24.889 +1,2%Est506.019 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0200 -4,0%Nas26.344 +0,2%Bitcoin66.025 ±-0,0%Euro1,1602 ±0,0%Öl103,5 -1,3%Gold4.506 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Apple 865985 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht knapp unter 25.000 Punkte ins Wochenende -- US-Börsen höher - Dow mit neuem Rekord -- ifo-Geschäftsklima verbessert -- NVIDIA, Lenovo, Infineon, Rüstungsaktien, Cavendish, Zoom im Fokus
Top News
Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 21 im Überblick Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 21 im Überblick
Inflationsgebundene Anleihen-ETFs: Chancen, Risiken und Funktionsweise Inflationsgebundene Anleihen-ETFs: Chancen, Risiken und Funktionsweise
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Suzlon Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

24.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Suzlon Energy Ltd
53,78 INR 0,89 INR 1,68%
Charts|News|Analysen

Suzlon Energy präsentiert in der am 25.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,483 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Suzlon Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 0,870 INR in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 51,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 57,23 Milliarden INR gegenüber 37,90 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,76 INR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,52 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 170,59 Milliarden INR aus, im Gegensatz zu 108,90 Milliarden INR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Suzlon Energy Ltd

DatumMeistgelesen