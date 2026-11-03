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Ausblick: Sveafastigheter (publ) Registered B präsentiert Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
Sveafastigheter AB (publ) Registered Shs -B-
2.65 EUR -0.10 EUR -3.63 %
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Sveafastigheter (publ) Registered B wird sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,630 SEK. Dies würde einer Verringerung von 40,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Sveafastigheter (publ) Registered B 1,06 SEK je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 423,0 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 4,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Sveafastigheter (publ) Registered B einen Umsatz von 404,0 Millionen SEK eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,70 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,420 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,85 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 1,59 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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