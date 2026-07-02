DAX 25.000 -0,6%ESt50 6.266 -0,2%MSCI World 4.877 +0,4%Top 10 Crypto 8,44 ±0,0%Nas 26.269 +0,6%Bitcoin 56.564 +0,2%Euro 1,1468 +0,0%Öl 84,5 -0,5%Gold 4.030 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: Svenska Aerogel gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Werte in diesem Artikel
Aktien
Svenska Aerogel Holding AB Registered Shs
0.02 EUR 0.00 EUR 16.82 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Svenska Aerogel wird am 17.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,200 SEK. Im Vorjahresquartal waren -39,850 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Svenska Aerogel 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 1,5 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 19,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Svenska Aerogel 1,3 Millionen SEK umsetzen können.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Verlust von -0,710 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,070 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 7,1 Millionen SEK, gegenüber 4,7 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Svenska Aerogel Aktie News

Werbung

Svenska Aerogel Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Svenska Aerogel nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.