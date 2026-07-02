Ausblick: Svenska Aerogel gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Werte in diesem Artikel
Svenska Aerogel wird am 17.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,200 SEK. Im Vorjahresquartal waren -39,850 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Svenska Aerogel 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 1,5 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 19,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Svenska Aerogel 1,3 Millionen SEK umsetzen können.
1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Verlust von -0,710 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,070 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 7,1 Millionen SEK, gegenüber 4,7 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Svenska Aerogel
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Svenska Aerogel
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Svenska Aerogel Aktie News
Svenska Aerogel Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Svenska Aerogel nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.