Ausblick: Svenska Handelsbanken (A) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Svenska Handelsbanken (A) stellt am 22.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,90 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Svenska Handelsbanken (A) ein EPS von 3,19 SEK je Aktie vermeldet.

Svenska Handelsbanken (A) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,31 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 15 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 63,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,58 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,21 SEK, gegenüber 11,98 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 18 Analysten auf durchschnittlich 56,34 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 145,25 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.net