Ausblick: Svenska Handelsbanken (B) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Svenska Handelsbanken (B) wird am 22.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

13 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,87 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,19 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten ein Minus von 63,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 14,26 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 39,58 Milliarden SEK umgesetzt.

Die Erwartungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 11,17 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 11,98 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 56,26 Milliarden SEK, gegenüber 145,25 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net