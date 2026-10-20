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Ausblick: Svenska Handelsbanken (B) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

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Svenska Handelsbanken AB (B)
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Svenska Handelsbanken (B) lädt am 21.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 13 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,90 SEK. Dies würde einer Verringerung von 3,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Svenska Handelsbanken (B) 3,00 SEK je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll Svenska Handelsbanken (B) nach den Prognosen von 13 Analysten im Schnitt 14,03 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 60,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 35,81 Milliarden SEK umgesetzt worden.

20 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 11,41 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 11,98 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 56,55 Milliarden SEK, gegenüber 145,25 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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