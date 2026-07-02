Ausblick: Sweco Registered A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

16.07.26 07:01 Uhr

Sweco Registered A wird am 17.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sweco Registered A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,64 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,37 SEK je Aktie gewesen.

Sweco Registered A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,49 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,83 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 6,91 SEK, gegenüber 6,18 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 33,60 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 31,59 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net