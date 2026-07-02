Ausblick: Sweco Registered B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Sweco Registered B öffnet am 17.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,64 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Sweco Registered B ein EPS von 1,37 SEK je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 8,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 8,49 Milliarden SEK gegenüber 7,83 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,91 SEK, gegenüber 6,18 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 33,60 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 31,59 Milliarden SEK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.net
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