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Ausblick: Syrma Sgs Technology stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

10.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Syrma Sgs Technology Limited Registered Shs 144A Reg S
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Syrma Sgs Technology äußert sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 4,38 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 19,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,67 INR erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Syrma Sgs Technology in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 56,74 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 14,49 Milliarden INR im Vergleich zu 9,24 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 21 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 15,70 INR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 9,55 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 24 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 48,13 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 37,87 Milliarden INR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.net

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