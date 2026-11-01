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Ausblick: Tactile Systems Technology gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tactile Systems Technology Inc
21.44 EUR 0.18 EUR 0.85 %
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Tactile Systems Technology lädt am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,277 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Tactile Systems Technology noch 0,360 USD je Aktie eingenommen.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 92,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 7,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 85,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,12 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,820 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 362,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 329,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net

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Tactile Systems Technology Analysen

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Datum Rating Analyst
07.08.19 Tactile Systems Technology Buy BTIG Research
13.06.19 Tactile Systems Technology Buy Dougherty & Company LLC
09.11.17 Tactile Systems Technology Buy BTIG Research

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