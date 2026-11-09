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Zahlen im Fokus

Ausblick: TAG Immobilien präsentiert Quartalsergebnisse

Ausblick: TAG Immobilien präsentiert Quartalsergebnisse

TAG Immobilien öffnet die Bücher – womit Experten rechnen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TAG Immobilien AG
11.62 EUR -0.01 EUR -0.09 %
Charts | News | Analysen

TAG Immobilien wird am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,380 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte TAG Immobilien noch 0,860 EUR je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll TAG Immobilien in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 48,23 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 109,0 Millionen EUR im Vergleich zu 210,6 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,520 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 385,2 Millionen EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 973,9 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: TAG Immobilien

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TAG Immobilien Analysen

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
03.11.26 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
23.10.26 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.10.26 TAG Immobilien Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.10.26 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.

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