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Ausblick: TAIYO NIPPON SANSO präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

10.05.26 07:01 Uhr
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TAIYO NIPPON SANSO CORP
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TAIYO NIPPON SANSO öffnet am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst schätzt, dass TAIYO NIPPON SANSO für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 76,55 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 49,21 JPY je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 336,76 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 353,60 Milliarden JPY aus.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 284,73 JPY je Aktie, gegenüber 228,20 JPY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 1.354,77 Milliarden JPY. Im Fiskaljahr zuvor waren 1.308,02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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