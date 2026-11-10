Ausblick: Talabat stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

10.11.26 07:01 Uhr

Talabat wird am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,003 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,020 AED erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,15 Milliarden USD für Talabat, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,69 Milliarden AED erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,015 USD, gegenüber 0,100 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 4,55 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 17,09 Milliarden AED generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net