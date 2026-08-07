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Bilanz steht an

Ausblick: Talanx mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: Talanx mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Talanx öffnet die Bücher – womit Experten rechnen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Talanx AG
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Talanx stellt am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,71 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Talanx ein EPS von 2,98 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 19,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 11,82 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,64 Milliarden EUR umgesetzt.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 10,88 EUR je Aktie, gegenüber 9,60 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 50,57 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 57,34 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Talanx

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DatumRatingAnalyst
29.07.26 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.26 Talanx Buy Goldman Sachs Group Inc.
22.07.26 Talanx Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.07.26 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)